Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

197,98 EUR +1,20% (02.11.2023, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,66 USD +2,40% (01.11.2023, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.11.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die sonst so erfolgsverwöhnten Aktionäre von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) müssen derzeit eine Lawine negativer Nachrichten über sich ergehen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang Oktober habe der Elektroautopionier mitgeteilt, dass im abgelaufenen dritten Quartal etwas mehr als 435.000 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert worden seien - ein Rückgang von fast 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Erwartungen der Analysten habe Tesla damit ebenso wenig erfüllen können wie beim Umsatz, der gegenüber dem zweiten Jahresviertel um 6,3 Prozent auf 23,35 Mrd. Dollar gesunken sei.Die Amerikaner hätten die schwachen Zahlen mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken begründet. Nicht von ungefähr sehe Tesla-Chef Elon Musk seine Firma aktuell als "Schiff im Sturm". Dennoch habe der Manager am Ziel festgehalten, im Gesamtjahr 2023 rund 1,8 Mio. Fahrzeuge zu verkaufen.Um diese Zahl zu erreichen, habe der Konzern vor mehr als einem Jahr einen rigorosen Preiskampf angezettelt. Weltweit seien die Preise für die Tesla-Modelle deutlich gesenkt worden. Habe ein Model Y in der Basisversion vor rund 15 Monaten noch circa 60.000 US-Dollar gekostet, sei das Fahrzeug inzwischen für knapp 44.000 US-Dollar zu haben. Gebrauchte Teslas seien im Schnitt aktuell sogar mehr als 40 Prozent billiger als Mitte 2022. WKN 710000 ) und BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) zurückgefallen.Angesichts dessen sei schwer begreiflich, warum die Amerikaner etwa zehn Mal so hoch bewertet seien wie die deutschen Konzerne. Selbst unter Berücksichtigung eines bestimmten "Tech-Bonus" erscheint die Aktie deutlich überbewertet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: