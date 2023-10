unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe Tesla-Chef Elon Musk enttäuschende Auslieferungszahlen bekanntgegeben. Insgesamt seien 435.059 Fahrzeuge an die Kunden gegangen, wie das Unternehmen am Montag mittgeeilt habe. Analysten hätten zuvor mit rund 20.000 mehr verkauften Autos gerechnet. Tesla habe das mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken begründet.Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation halte Tesla-CEO Elon Musk an seinem Jahresziel fest. Der Elektroauto-Pionier wolle 2023 1,8 Mio. Fahrzeuge verkaufen.Für David Trainer, Gründer und Geschäftsführer der Investmentfirma New Constructs, sei Tesla "eine der am meisten überbewerteten Aktien auf dem Markt". Trainer habe gegenüber CNBC gesagt, dass der Anstieg des Aktienkurses in diesem Jahr auf einen Stimmungsumschwung am Markt zurückzuführen sei, da die Anleger nach einem brutalen letzten Jahr mit Zinserhöhungen der FED eine "sanftere Landung" eingepreist hätten. "Der Stimmungsumschwung am Markt ändert nichts an der Tatsache, dass die Fundamentaldaten der Tesla-Aktie völlig von der Realität abgekoppelt sind. Tesla ist eine stark überbewertete Aktie, die unserer Meinung nach eher 26 Dollar pro Aktie wert ist, als der aktuelle Aktienkurs von rund 280 Dollar pro Aktie", so Trainer. "Tesla kann seinen First-Mover-Vorteil nicht mehr genießen, da viele andere große Autohersteller Elektrofahrzeuge herstellen. Diese Konkurrenten haben mehr Erfahrung in der Automobilproduktion und mehr Ressourcen und Cashflow als Tesla, um in den Markt für Elektrofahrzeuge zu investieren", habe Trainer ergänzt.Völlig anderer Meinung sei Gene Munster, geschäftsführender Partner bei Deepwater Asset Management. Zu den jüngsten Auslieferungszahlen habe er gesagt, es sei wichtig zu beachten, dass Tesla "die Produktion in China im Grunde heruntergefahren hat", da es sich für die Überarbeitung seines Model 3 umgerüstet habe. "Ich glaube, dass dieses Geschäft intakt ist. Ich denke, das ist nur ein Rauschen in den Zahlen, und man muss einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, was vor sich geht", habe er am Montag gegenüber Street Signs Asia von CNBC gesagt.Die Bären würden nach den Auslieferungszahlen und den neuesten Preissenkungen die Nachfrage nach den Elektroautos von Tesla in Frage stellen. Die Bullen würden auf die Produktionsausfälle hinweisen, auf die Tesla im Vorfeld hingewiesen habe. Der Fokus liege jetzt auf den Finanzergebnissen, die am 18. Oktober veröffentlicht würden. Anleger würden hierbei nähere Erläuterungen zu den Auslieferungen und Rabatten, sowie Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU