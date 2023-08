Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In diesem Jahr habe Tesla mit Rabattaktionen unter den Autobauern weltweit einen Preiskrieg ausgelöst. Ein Ende der Preisschlacht sei - wie auch CEO Elon Musk selbst angedeutet habe - nicht in Sicht.Zwar habe es keine dauerhaften Preisnachlässe im großen Stil gegeben. Allerdings habe Tesla in der Nacht auf Donnerstag die Lagerbestände des Model 3 in seinem mit Abstand wichtigsten Markt Nordamerika deutlich rabattiert. So würden Käufer in den USA je nach Ausführung des Modells über 5.000 USD sparen. Die Basis-Version des Model 3 werde derweil rund 3.700 USD günstiger angeboten und sei damit in Kombination mit staatlichen Anreizen für unter 30.000 USD zu haben. Auch in Kanada gave es deutliche Preisnachlässe gegeben. Damit gehöre der Tesla zu den günstigsten Stromern in den USA und dürfte verstärkt Käufer anlocken. Und nicht nur das: Die Rabatte würden offensichtlich dazu dienen, die Lagerbestände zu reduzieren. Das wiederum mache Hoffnung auf große Neuigkeiten.Wie mehrere Medien mit Verweis auf Insider schon länger berichten würden, laufe die Produktion des überarbeiteten Model 3 in der Gigafactory Shanghai bereits seit über einem Monat. In China und auch Europa seien bereits einige Testfahrzeuge gesichtet worden. Die Ankündigung des Updates sei zuletzt mehrfach für den 1. September gehandelt worden. Zwar dürfte das neue Model 3 zunächst in China verkauft werden, jedoch würden einige Autos von dort auch nach Kanada verschifft. Die Rabatte in Nordamerika könnten daher auch ein Hinweis auf den bevorstehenden Roll-out dort sein.Das Update beim Model 3 könnte Tesla zu einem neuen Nachfrageschub verhelfen. Das Tesla-Modell sei bereits seit 2017 auf dem Markt und habe seitdem keine nennenswerten optischen und Hardware-technischen Updates erhalten. Dementsprechend habe sich die Nachfrage zuletzt abgeschwächt.Die Tesla-Aktie habe sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder zurückkämpfen können. Der Widerstand bei 240,82 USD sei ohne große Probleme genommen worden. Nun gelte es, nachhaltig die 50-Tage-Linie bei 255,66 USD zu überwinden. Anleger sollten investiert bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link