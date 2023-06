NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,61 USD +1,70% (05.06.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das firmeneigene Tool, das die Citigroup verwende, um einen Vorsprung bei der wichtigsten Prognosemetrik im Bereich Autos und Mobilität zu erlangen, nämlich die Richtung der Fahrzeuge pro Haushalt, habe auf einen überraschend starken Dichteausblick hingewiesen, der darauf hindeute, dass der jüngste Anstieg der Autonachfrage einen echten Anstieg des Anteils der Brieftasche widerspiegelt, so der Analyst aufgrund des U.S. Vehicle Density Survey 2023.Die Umfrage stütze eine SAAR-Zahl von mehr als 19 Millionen Fahrzeugen in den USA in den kommenden Jahren. Die Umfrage mache die Citigroup "konstruktiver" für Tesla. Das neutrale Rating spiegele die Bewertung und die nach wie vor bestehenden kurzfristigen Preisrisiken wider.Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, bewertet die Tesla-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 175,00 auf 215,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:203,05 EUR -0,02% (06.06.2023, 14:31)