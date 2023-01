Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

110,98 EUR -2,51% (13.01.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

119,2164 USD -3,52% (13.01.2023, 16:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Chris McNally von Evercore ISI:Chris McNally, Analyst von Evercore ISI, bewertet die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Votum "in-line".Chris McNally glaube, dass Teslas "wilder Start" in das Jahr 2023 weitergehe, da sie über Nacht die Preise für das Model 3 und das Model Y um einen gewichteten Durchschnitt von etwa 10.000 USD oder 16% "drastisch" gesenkt hätten, um den Großteil ihres US-Angebots für 7.500 USD IRA-Verbraucherkredite zu qualifizieren. Kombiniere man diese Senkung in den USA und die IRA-Kredite für die nächsten zwei Monate, sei der Einstiegspreis des Model Y für US-Kunden in den letzten 24 Stunden um etwa 20.500 Dollar gefallen, schätze McNally.Der Analyst habe darauf hingewiesen, dass es in Deutschland, Frankreich und Österreich ähnliche Preissenkungen gegeben habe, und gesagt, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Bruttomargen haben werde, aber die Berechnung hänge davon ab, wie lange dieses neue Preisniveau anhalte.Wenn man davon ausgehe, dass sich die Auswirkungen auf ein Halbjahr beschränken würden, komme er auf ein EPS von etwa 3 bis 3,50 USD für das GJ23, so McNally, der hinzufüge, dass eine solche Schätzung 30% bis 40% unter dem Konsens für das GJ23 liegen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: