Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,95 EUR -0,09% (23.11.2023, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

234,21 USD -2,90% (22.11.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe am Mittwoch seine Preise erneut angepasst. Auf der US-Website gebe es nun Rabatte von fast 3.000 USD für einige Fahrzeuge des Model Y. So könne man beispielsweise ein Model Y mit großer Reichweite, das für 56.490 USD gelistet sei, jetzt für 53.670 USD erwerben.Preissenkungen und Rabatte seien aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und verstärktem Wettbewerb auf dem EV-Markt bereits mehrfach in diesem Jahr im Fokus gestanden. Auf den Aktienkurs von Tesla hätten sie sich bislang aber negativ ausgewirkt. Denn niedrigere Preise hätten die Gewinnmargen des Elektroautobauers geschmälert. Allerdings hätten die Preissenkungen insofern ihr Ziel erreicht, dass das Verkaufsvolumen deutlich gestiegen sei.Zwar habe die Tesla-Aktie auf die neuen Rabatte am Mittwoch mit einem Minus von knapp 3% reagiert. Da Tesla jedoch bewiesen habe, dass die Preispolitik funktioniere und zu deutlich höheren Auslieferungszahlen führe, dürfte die Schwäche vielmehr die Reaktion auf einen technischen Widerstand, den GD50 bei 238,01 USD, gewesen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: