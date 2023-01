Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

118,88 EUR +6,05% (02.01.2023, 11:51)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,18 USD +1,12% (30.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach vielen neuen Hürden in Europa und durch Rivalen wie BYD in China laufe einiges auch in den USA gegen den Elektroauto-Pionier. Ein Tesla-Ex-Mitarbeiter klage an.Der US Inflation Reduction Act (IRA) treibe komische Blüten. Einige Varianten von teuren Tesla-Elektroautos würden keine Steuerbefreiung erhalten, doch Hybrid-Autos von BMW und AUDI seien für die hohe Förderung vorgesehen.Ex-Tesla-Mitarbeiter Farzaf Mesbahi finde das eine grobe Benachteiligung für Tesla. Der US-Konzern werde "hart" getroffen und "reingelegt". Gegen diese "verrückte" Regelung starte er nun sogar eine Petition. Elon Musk gebe ihm recht und habe auf Twitter geantwortet, das Gesetz wurde "vermasselt".Tesla habe zuletzt mehrfach die Preise gesenkt, um sich gegen BYD, Nio und Co zu behaupten. Prof. Dudenhöffer zufolge seien neue Autos von BYD, NIO und Geely "in Software-Funktionen, Qualität und Batterie-Performance den heutigen Tesla-Modellen überlegen", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: