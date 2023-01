Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

129,66 EUR -1,97% (25.01.2023, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

143,89 USD +0,10% (24.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berichtssaison sei eröffnet. Heute nach US-Börsenschluss werde der ehemalige Liebling der Wall Street, Tesla, seine Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Analysten würden vor allem auf die Margen des Unternehmens blicken. Allen voran deshalb, weil Tesla zuletzt mehrfach die Preise gesenkt habe.Im Vorfeld der Zahlen habe die UBS das Kursziel für Tesla von 350 auf 220 US-Dollar gesenkt. Den sich nach Preissenkungen bei Tesla bahnbrechenden Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie bezeichne Analyst Patrick Hummel als "Sturm" für die Hersteller.Aus technischer Sicht habe sich das Papier zuletzt im Zuge des guten Marktumfelds wieder aufgerappelt. "Nachdem der Aktienkurs von Tesla gerade in den letzten Wochen wieder seinen markt- sowie charttechnischen Signalen gerecht wurde, kristallisiert sich jetzt schon wieder das nächste charttechnische Signalmuster heraus. Nach dem strategischen Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends am 29.09.2022, und sich der daraus resultierenden Abwärtsbewegung, kommt der Chart nun abermals an eine immens wichtige charttechnische Marke. Diese verläuft punktgenau bei 144,43 US-Dollar", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL."Dieses Niveau entspricht sowohl der 38-Tage-Durchschnittslinie als auch der oberen Linie des seit dem 01.11.2022 intakten Abwärtsmodus. Aktuell tendiert der Trendfolge-Indikator MACD nach oben. Zudem signalisiert die Slow-Stochastik ein Kaufsignal. Sie ist per dato noch sehr knapp nicht (!) überkauft. Daher verdichten sich die Zeichen, dass die 144,43 US-Dollar zum kurzfristigen "Zünglein an der Waage" werden. Ein Überschreiten dieser Marke könnte Potential bis 166,19 US-Dollar freisetzen. Schafft es der Aktienkurs allerdings nicht, nachhaltig über die 144,43 zu steigen, dann bleibt der aktuelle Abwärtsmodus intakt", erkläre Martin Utschneider.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link