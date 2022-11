Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Seit dem Allzeithoch im November 2021 habe die Tesla-Aktie deutlich an Wert verloren. Allein in diesem Jahr stehe ein Minus von fast 50 Prozent zu Buche. Die Twitter-Übernahme durch CEO Elon Musk sowie allgemeine Konjunktur-Sorgen könnten laut Morgan Stanley dafür sorgen, dass die Aktie nochmals deutlich korrigiere.So gehe Morgan Stanley-Experte Adam Jonas davon aus, dass die schlechte Stimmung der Anleger gegenüber Tesla vorerst nicht nachlassen werde. Zwar seien potenzielle Auswirkungen auf die Aktien des E-Auto-Pioniers nur schwer zu bewerten, jedoch stehe bei zahlreichen Anlegern das Risiko bei Tesla im Vordergrund, so Jonas.Die jüngsten Preissenkungen für Elektrofahrzeuge in China würden darauf hindeuten, dass sich die Nachfrage verlangsamen könnte. Sobald die Gigafactory in Berlin eine Kapazität von 5.000 Einheiten pro Woche erreiche, könnten auch in Europa niedrigere Preise eingeführt werden. Auch in den USA könnten Preissenkungen schon im kommenden Jahr folgen, so die Analysten.Zusätzliche Unruhen durch die Twitter-Übernahme und die Neubewertung des Marktes aufgrund höherer Zinsen könnten laut Jonas dafür sorgen, dass die Aktie bis Jahresende die 150-Dollar-Marke teste. Das entspräche einem Abschlag von über 20 Prozent.Die Tesla-Aktie habe in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Nicht nur die Zahlen für das dritte Quartal seien an der Börse nicht sonderlich gut angekommen, sondern auch der Twitter-Deal von CEO Elon Musk sorge für Stirnrunzeln bei den Aktionären. Dieser Trend könnte weiterhin anhalten.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link