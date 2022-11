Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,40 EUR +3,86% (10.11.2022, 17:06)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,80 EUR -0,24% (10.11.2022, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,02 USD +6,44% (10.11.2022, 16:51)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Nicht nur die Q3-Zahlen seien an der Börse nicht sonderlich gut angekommen, sondern auch der Twitter-Deal von CEO Elon Musk sorge für Stirnrunzeln bei den Aktionären. Charttechnisch sei der Autotitel angeschlagen.Vor wenigen Tagen habe Elon Musk weitere Tesla-Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar auf den Markt geworfen. Wie befürchtet zur Finanzierung des Twitter-Deals. Das habe den Kurs unter die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke gedrückt.Aus fundamentaler Sicht sei für die Aktie unter anderem die Entwicklung im vierten Quartal ein wichtiger Faktor. Tesla wolle 2022 insgesamt 1,4 Millionen Autos verkaufen. Dazu müsse der E-Autobauer im letzten Quartal des Jahres rund 490.000 Fahrzeuge absetzen. Zum Vergleich: In Q3 seien es 344.000 Autos gewesen.Die Tesla-Aktie stehe nach wie vor unter Druck. Der Twitter-Deal könnte weitere Anteilsverkäufe von Elon Musk nach sich ziehen. Auch die letzten Verkaufszahlen hätten unter den Erwartungen gelegen. Der Fokus liege jetzt auf dem vierten Quartal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: