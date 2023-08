Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Immer Ärger mit dem Tesla-Chef: Diesmal gehe es darum, dass einem Medienbericht zufolge zig Millionen Dollar in "Projekt 42" geflossen sein sollten. Dabei solle es sich um ein ziemlich exklusives Glashaus in Austin (Texas), in der Nähe von Teslas Hauptsitz, handeln. Bei Tesla-Mitarbeitern solle die Rede von einem Haus für Elon gewesen sein.Inzwischen würden sich die US-Börsenaufsicht und die Bundesstaatsanwaltschaft mit dem Fall befassen. Das berichte das Wall Street Journal. Die Fragen würden demnach in die Richtung gehen, inwiefern Musk in den Bau involviert gewesen sei, ob es sich tatsächlich um einen privaten Bau handelt und dafür Tesla-Ressourcen (Geld und Mitarbeiter) genutzt worden seien.Bislang werde die Angelegenheit aber lediglich untersucht und es gebe keine offiziellen Anschuldigungen in der Sache.Ganz neu sei die Geschichte nicht: Das Journal habe bereits im Juli berichtet, dass es bezüglich des Glashauses mit seinen millionenteuren Wänden eine interne Untersuchung bei Tesla gegeben haben solle. Ergebnis: unbekannt.Im Zusammenhang mit diesen Geschichten sei bereits mehrfach die Frage aufgekommen, ob Elon Musk als Tesla-Chef eigentlich noch tragbar sei. Passiert sei im Endeffekt allerdings wenig bis nichts. Bislang sei nicht davon auszugehen, dass es diesmal für Musk und Tesla anders sein könnte. Zumal es nur um ein paar Millionen und nicht Milliarden-Summen gehe. Insofern passt die relativ gleichgültige Reaktion an der Börse ins Bild, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link