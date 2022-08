Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Top-Tech-Investor Paul Meeks glaube nicht an den Tesla-Hype und meine, die Aktie könnte ein Kauf sein - aber nur zum richtigen Preis. An Tesla würden sich die Geister scheiden. Schon immer. Mit aktuell rund 908 Milliarden Dollar bringe der Elektroauto-Hersteller mehr auf die Börsenwaage wie Volkswagen , Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), BMW Ford , GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) und Stellantis zusammen. Wie könne oder solle man das begründen?Für Paul Meeks, Portfoliomanager bei Independent Solutions Wealth Management, sei es schon eine Art Kult rund um Tesla, der zu dieser sportlichen Bewertung geführt habe. "Die meisten sind keine Hardcore-Analysten wie ich, die einen Stift auf Papier setzen und mit Mathematik versuchen die Firma zu bewerten" habe Meeks gegenüber CNBC Pro Talks gesagt. "Als Fundamentalanalyst kann man nie eine sinnvolle Bewertung für Tesla finden", habe er hinzugefügt.Meeks habe jedoch nicht dazu geraten, die Aktie gänzlich zu meiden - er kaufe sie, nur nicht zu ihrer aktuellen Bewertung. Er habe eingeräumt, dass Elon Musk die Entwicklung der Elektroautoindustrie angeführt habe, aber gesagt, dass sich der Wettbewerb nun verschärfe, da neue Tech-Autofirmen sowie traditionelle Autohersteller wie Ford und General Motors "Milliarden und Abermilliarden" von Dollar in die Forschung investierten. "Sie werden es schaffen", habe er gewarnt.Fundamental bleibe es dabei. Musk müsse mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern. Nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt werden und die ambitionierte Börsenbewertung von 960 Milliarden Dollar unterstrichen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: