Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach der Präsentation der letzten Quartalszahlen sei die Tesla-Aktie zunächst deutlich eingebrochen. Anleger hätten vor allem die Marge bemängelt, die in Folge mehrerer Preisnachlässe merklich abgenommen habe. Das Papier habe sich davon jedoch längst wieder erholt. Am Wochenende habe der Tesla-Website erneute Vergünstigungen entnommen werden können - diese würden allerdings nicht zulasten der Marge gehen.Wie der Internetseite des Autobauers entnommen werden könne, sei die Standardvariante des Model 3 in den USA nun um 3.750 Dollar günstiger zu haben. Hintergrund für den Preisnachlass: Das Modell qualifiziere sich, wie bereits alle anderen Model 3 und Model Y-Varianten, nun auch für die vollen Steuergutschriften von 7.500 Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act. Damit sei das Einstiegsmodell des E-Autopioniers zusammen mit lokalen Anreizen in einigen Bundesstaaten nun für knapp unter 30.000 Dollar zu haben und somit einer der günstigsten Stromer.Wie es Tesla gelungen sei, das Modell für die vollen Nachlässe zu qualifizieren, sei offen. Um diese zu erhalten, müsse ein fester Anteil der Batterien und der dafür benötigten Rohmaterialien in den USA montiert oder gefördert werden. Bisher habe Tesla im Basis-Model 3 Batterien des chinesischen Konzerns CATL montiert. Es liege nahe, dass nun andere Akkus verbaut würden.Ohnehin werde Tesla unter den Autobauern als der größte Profiteur des IRA gehandelt. Nach Prognosen des Marktforschungsunternehmens Benchmark Mineral Intelligence werde Tesla und sein Batteriepartner in diesem Jahr rund 1,8 Milliarden Dollar an Steuergutschriften erhalten. Piper Sandler-Analyst Alexander Potter schätze, dass der Autobauer den durchschnittlichen Fahrzeugpreis dank IRA in den nächsten zwei Jahren um 125 Dollar je Quartal senken könne, ohne dass sich dies auf die Gewinnspannen auswirke. Finanzvorstand Zach Kirkhorn selbst habe erklärt, dass die Steuergutschrift für die Herstellung für das Unternehmen im Jahr 2023 150 bis 250 Millionen Dollar pro Quartal bedeuten könnte.Die Tesla-Aktie ist zuletzt gut gelaufen und sei auch charttechnisch spannend, so Julian Weber. (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link