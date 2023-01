Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

113,40 EUR +6,74% (09.01.2023, 19:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,26 USD +9,02% (09.01.2023, 19:26)



ISIN Tesla-Aktie :

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch am US-Aktienmarkt verlaufe der Wochenstart ganz nach dem Gusto der Anleger. Vor allem die Hightech-Aktien könnten zulegen und so den NASDAQ 100 um mehr als zwei Prozent in die Höhe treiben. Top-Gewinner sei mit einem Plus von über sieben Prozent der Elektroautobauer Tesla, der am Freitag noch komplett abzustürzen gedroht habe.In der vergangenen Woche habe Tesla noch unter den Nachrichten aus dem wichtigen chinesischen Markt gelitten. Zum einen seien die Lieferungen aus dem Werk in Shanghai im Dezember zurückgegangen, zum anderen habe der Konzern Preissenkungen für chinesische Kunden angekündigt.Mittlerweile stehe die Aktie trotz der Preissenkungen und der niedrigeren Verkäufe in China heute 20 Dollar höher als am Freitag. Offensichtlich würden die Anleger erkennen, wie stark der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge (EV) immer noch wachse. Neue Daten würden zeigen, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA im Jahr 2022 die Marke von 800.000 überschritten hätten, so das Wall Street Journal.Der Wettbewerb im EV-Markt nehme massiv zu und werde zwangsläufig zu einem Rückgang des Marktanteils von Tesla führen. Allerdings lasse die Größe und das Wachstum des globalen EV-Marktes auch für Tesla noch viel Raum, um weiter zu wachsen. Aus charttechnischer Sicht könne erst Entwarnung gegeben werden, sobald das Papier die 125-Dollar-Marke nachhaltig zurückerobere. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: