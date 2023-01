Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

152,50 EUR -0,74% (31.01.2023, 13:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

166,66 USD -6,32% (30.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Laut Prof. Dudenhöffer nehme der Gegenwind für Elon Musk nach den drastischen Preissenkungen zu. Tesla steuere wegen zu schnellen Wachstums in eine "Teufelsspirale". Auch zum Autopiloten gebe es eine klare Meinung.Klare Worte von Deutschlands bekanntesten Autoexperten Prof. Ferdinand Dudenhöffer. "Eine Zeitbombe fängt an zu ticken. Die Rabatte von heute sorgen für zusätzliche Verluste morgen. Das Tückische daran ist, dass Außenstehende die Verluste erst in ein paar Jahren sehen. Eine Teufelsspirale wird losgetreten", schreibe er beim "Handelsblatt".Seine Kritik: "Bei Leasinggesellschaften und Autoabo-Anbietern tauchen die Autos mit aufsehenerregenden Raten auf. Tesla verkauft über den Preis.2 Die fallenden Preise der Autos würden zu "Frust" der Kunden führen.Der "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe bereits vor zehn Tagen erneut mit Prof. Dudenhöffer telefoniert. Er glaube: Die Margen bei vielen Herstellern würden "kaputtgehen", wir würden in einen länger anhaltenden Preiskampf hineinlaufen.Tesla liege bei der Software noch vorne, doch bei der Batterie würden sich Mercedes-Benz und Co auf Augenhöhe befinden. KI-Genie Prof. Hochreiter sehe auch beim Selbstfahren noch Probleme. Prof. Dudenhöffer schreibe nun: "Beim autonomen Fahren hat Tesla seinen Vorsprung verloren." Er habe bereits Anfang des Jahres gemeint: "Viele Hunde sind des Hasen Tod." Prof. Dudenhöffer gehe davon aus, dass Tesla in Deutschland im nächsten Jahr die Verkaufszahlen des Jahres 2022 nicht wiederholen könne, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: