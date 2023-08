Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Kurz vor der IAA würden Autos wieder günstiger. Vor allem die Verkäufer von Elektroautos stünden vor Herausforderungen. Der Boom der Branche sei zumindest in Deutschland vorbei, während die Künstliche Intelligenz erst Schwung aufnehme.Wer ein Auto kaufen wolle, könne auf weiter sinkende Preise spekulieren. Prof. Dudenhöffer schreibe nun: "Durch die vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigten Veränderungen der Umweltprämie wird ein doppelter Preisschock bei Elektroautos ausgelöst. Einmal durch die vollständige Kürzung der Umweltprämie für gewerbliche Zulassungen ab 1. September und zum zweiten durch die Ankündigungen der zusätzlich reduzierten Umweltprämie für private Kunden für das Jahr 2024."Das müsse "sehr ernst" genommen werden. Die Experten des CAR-Instituts: "Wir gehen davon aus, dass Tesla in den nächsten Wochen erneut Preissenkungsrunden ankündigt und durchführt." Aber auch für deutsche Autobauer könne sich der Preisschock zum Gewinn-Shock ausweiten. Es würde ein "verschärfter Preiskampf" bei Elektroautos erwartet, "Tesla dürfte bald eine neue Runde der Preissenkungen einleiten." Schwer dürfte es in diesem Umfeld auch BYD mit seiner Europa-Offensive haben.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: