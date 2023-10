NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

215,625 USD -2,04% (20.10.2023, 15:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2023/ac/a/n)



Wedbush Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) nach den Quartalsergebnissen von 350 USD auf 310 USD und stuft den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Wedbush stelle fest, dass Tesla und Musk in den letzten zehn Jahren sowohl Höchststände als auch einige sehr schwierige Zeiten erlebt hätten. Kurz gesagt, Wedbush würde die Telefonkonferenz am Mittwoch als "Mini-Desaster" bezeichnen, da die Börse die sinkenden Margen und die ständigen Preissenkungen, die weltweit zu beobachten seien, in den Griff habe bekommen wollen, aber stattdessen von einem viel vorsichtigeren Musk gehört habe, der sich auf höhere Zinssätze, FSD/AI-Investitionen konzentriert habe und den schwierigen Weg der Cybertruck-Produktion in den nächsten zwölf bis 18 Monaten hervorgehoben habe. Nichtsdestotrotz habe das Quartal selbst eine Bruttomarge ohne Gutschriften von 16,3% geliefert im Vergleich zu den Markterwartungen von 17,6%, wobei sich die Margen in den kommenden Quartalen stabilisieren dürften. Tesla verpflichte sich jedoch nicht, die Preissenkungen zu beenden, und das sei ein großes Problem und ein Überhang für die Aktie auf kurze Sicht, so Wedbush.Wedbush Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt. (Analyse vom 19.10.2023)