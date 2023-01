Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tech-Ikone Cathie Wood habe Tesla die Treue geschworen. "Wir sind für Tesla so optimistisch wie eh und je", habe Wood auf einem Webinar am Donnerstag gesagt. Ihre Meinung habe sich auch nicht durch Musks Twitter-Eskapaden und die jüngsten Absatzprobleme geändert. Der Markt verstehe eine Sache überhaupt nicht."Tesla wird weiterhin Marktanteile gewinnen, da die weltweite Ölnachfrage in den nächsten fünf Jahren um 30 Prozent oder mehr zurückgehen wird", so Wood. Die Rally der Öl-Aktien in den vergangenen Monaten trotz des 30%-Crashs bei Öl zeige, dass der Markt Value-Aktien überbewerte. Wood: "Der Markt widersetzt sich aus unserer Sicht der Logik." Teslas jüngste Preissenkungen würden wahrscheinlich "aggressiv". fortgesetzt und andere Autohersteller unter Druck setzen, mit ihnen gleichzuziehen. "Das wird den Konkurrenten erheblich schaden."Auch Tencent, mit 5% an Tesla beteiligt, erwarte Positives von Tesla. "Das Unternehmen wird uns weiterhin mit seiner Technologie umhauen, auch wenn Elon Musk mit Twitter abgelenkt ist", so Tencent-Top-Manager David Wallerstein im Interview mit CNBC. Tencent sehe ein riesiges Potenzial im US-Unternehmen und habe großen Respekt vor der Art und Weise, wie Musk Tesla führe. Der Wettbewerb werde zwar härter, "aber es wird wirklich gut sein für den Planeten, wenn der Absatz von Elektroautos steigt". Wichtig sei, dass Tesla immer noch großartige Arbeit leiste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: