Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer sei mit seinen Plänen zur Erweiterung des Werksgeländes auf die Ablehnung der Bürger von Grünheide bei Berlin gestoßen. Die Gemeindevertreter von Grünheide müssten noch über den Bebauungsplan entscheiden. Das Votum der Bürgerbefragung sei aber nicht bindend - es gelte allerdings als wichtiger Fingerzeig. Damit stehe Tesla mit seinen Plänen in Deutschland nun weiter unter Druck.Tesla wolle neben dem 300 Hektar großen bestehenden Werksgelände auf zusätzlichen rund 170 Hektar einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollten mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Naturschützer und Bürgerinitiativen seien gegen die Erweiterung. Tesla sehe Vorteile für die Region, wenn der Bebauungsplan schließlich durchkäme. Der US-Konzern wolle in Grünheide künftig mehr Autos bauen und dafür das Werk auf dem bestehenden Gelände vergrößern.Für Tesla gehe das Tauziehen damit in die Verlängerung. Die Aktie sacke bisher um 3,1% ab. Der Kursrückgang sei jedoch wahrscheinlich mehr auf das schwache Tech-Umfeld am heutigen Dienstag zurückzuführen. Anleger sollten gelassen bleiben, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: