ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Auf das zyklische Verlaufstief vom Jahresanfang sei bei der Tesla-Aktie eine dynamische Erholung gefolgt. Jenseits der Marke von 200 USD und im Bereich der Barrieren bei 207/209 USD (Tiefs von Mai bzw. Juni 2022) stoße der Autotitel seit vier Wochen aber auf Widerstand. Das Herunterbrechen der Zeitebene und die Analyse des Tagescharts offenbare einen weiteren Grund für das aktuelle Innehalten, denn bei 220,66 USD verlaufe aktuell die 200-Tage-Linie als zusätzliche Hürde. Das gegenwärtige Investmentmotto laute deshalb "make or break", wobei die Analysten die Schlüsselmarken auf der Oberseite bereits diskutiert hätten. Gen Süden gelte es dagegen, die jüngsten Verlaufstiefs bei 185 USD zu verteidigen. Ansonsten wäre die Tesla-Aktie nicht nur an den langfristigen Widerständen gescheitert, sondern dann wäre zudem eine kleine Topbildung vervollständigt. Rein rechnerisch ergebe sich aus deren Höhe ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 30 USD. Zwei Faktoren seien aktuell zusätzlich von Bedeutung: Positiv sei das Schließen des jüngsten Abwärtsgaps, während der Tages-MACD gerade ein neues Ausstiegssignal generiert habe und somit für einen faden Beigeschmack sorge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:184,78 EUR -0,68% (06.03.2023, 09:06)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:190,90 USD -5,85% (03.03.2023, 22:00)