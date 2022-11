Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

188,00 EUR -0,60% (14.11.2022, 18:36)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,16 EUR +0,96% (14.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,2686 USD -1,38% (14.11.2022, 18:22)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit fast 1.500 Superchargern besitze Tesla eines der größten Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge in den USA. Bei den Schnellladestationen setze Tesla mit dem Supercharger-Stecker anders als die meisten Autobauer auf einen eigenen Anschluss. Zukünftig solle dieser aber zum Standard in Nordamerika werden.Daher habe Tesla das Design seiner Stecker und Buchsen nun für konkurrierende Autobauer und Ladenetz-Betreiber freigegeben. Damit wolle der Konzern einen Standard schaffen, der dem europäischen Standard CCS2 gegenüberstehe.Im Vergleich zu dem in Nordamerika gängigen Ladesystem CCS1, auf das große herstelleroffene Ladebetreiber wie etwa Electrify America und EVgo setzen würden, habe der Supercharger mehrere Vorteile. Konkret sei der Stecker nur halb so groß und mit bis zu einem Megawatt doppelt so leistungsfähig, so Tesla. Außerdem spreche die weite Verbreitung für das Supercharger-System, welches Tesla bereits als North American Charging Standard (NACS) bezeichne. Die Zahl der NACS-Fahrzeuge übertreffe die der CCS-Fahrzeuge um das Doppelte. Zudem habe das Ladenetzwerk von Tesla 60 Prozent mehr NACS-Ladesäulen als alle mit CCS ausgestatteten Netze zusammen.Der Vorteil dieses Vorstoßes sei, dass Tesla-Kunden und somit auch Tesla von zusätzlichen NACS-Ladestationen profitieren würden und keinen zusätzlichen Adapter benötigen würden. Bereits jetzt gebe es einige Ladenetzbetreiber, die NACS in ihre Ladestationen integrieren möchten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: