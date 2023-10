NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

211,99 USD -3,69% (20.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Argus Research:Argus Research rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), senkt aber das Kursziel.Die niedrigeren Gewinne des US-Elektroautobauers im dritten Quartal würden einen niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreis aufgrund der Preisgestaltung und des Absatzmixes sowie einen Anstieg der Betriebskosten aufgrund von Cybertruck, KI und anderen F&E-Projekten widerspiegeln, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Argus senke auch seine EPS-Prognose für das GJ23 auf 3,19 von 3,96 USD und erhöhe seine Prognose für das GJ24 auf 4,14 von 5,80 USD angesichts des langsamer als erwarteten Gewinnbeitrags des Cybertrucks und Teslas vorsichtigen Kommentaren zu den aktuellen makroökonomischen Bedingungen, obwohl es weiterhin erwarte, dass Tesla von den Steuergutschriften für den Kauf von Elektrofahrzeugen im Rahmen des Inflationsbekämpfungsgesetzes vom letzten Jahr profitieren werde und dass das Supercharger-Netzwerk in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Umsatzträger werde, da viele Autohersteller den NACS-Ladestandard übernehmen würden.Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 333 auf 316 USD reduziert. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:198,50 EUR -0,87% (23.10.2023, 11:01)