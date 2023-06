NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,63 USD +5,86% (09.06.2023, 16:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.06.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von 215 auf 300 USD.Er nehme die Tesla-Aktie in die "Best Ideas List" auf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Elektroautobauer habe einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht, indem es angekündigt habe, dass General Motors (GM) das North American Charging Standard Steckerdesign in seine Elektrofahrzeuge integrieren werde, was den Zugang zu Tesla-Ladegeräten im Geschäftsjahr 2024 und ohne Adapter im Geschäftsjahr 2025 ermögliche. Teslas "Sum-of-the-parts"-Story komme jetzt weiter ins Spiel, wobei das Supercharger-Netzwerk, das Energiegeschäft, der von künstlicher Intelligenz gesteuerte autonome Weg, das "unübertroffene" Batterie-Ökosystem und die weltweit gesteigerte Produktion zur goldenen EV-Erfolgsgeschichte, die noch in den Anfängen stecke, um bei den Kunden anzukommen, beitragen würden. Tesla spiele Schach, während andere Autohersteller in dieser breiteren grünen EV-Flutwelle Dame spielen würden. Es sei zu erwarten, dass die Börse den zugrundeliegenden Wert des Tesla-EV-Ökosystems bis 2024 und darüber hinaus besser zu erkennen beginnen werde. Die Zusammenarbeit mit GM sei für Tesla eine große Monetarisierungsmöglichkeit in ihrer Supercharger-Story.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 215 auf 300 USD angehoben. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:232,00 EUR +6,47% (09.06.2023, 16:14)