Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

186,22 EUR +1,34% (27.02.2024, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,40 USD +3,87% (26.02.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die angeschlagene Elektroautobranche brauche endlich wieder positive Schlagzeilen. Am Montag sei es soweit gewesen. Dank guter Nachrichten aus den eigenen Reihen seien an diesem Tag die Aktienkurse zahlreicher Elektroautounternehmen gestiegen. Darunter auch das Aushängeschild der Branche, Tesla. Die Aktie habe um fast vier Prozent zugelegt.Hauptgrund für die positive Stimmung seien die guten Zahlen für das vierte Quartal von Li Auto gewesen. Das Unternehmen habe die Gewinnschätzungen von 45 Cent pro Aktie mit einem tatsächlichen Gewinn pro Aktie von 60 Cent übertroffen. Beim Umsatz seien die Analysten von 5,6 Milliarden Dollar ausgegangen. Tatsächlich habe das Unternehmen 5,9 Milliarden Dollar gemeldet. Die Aktie von Li Auto sei daraufhin um rund 19 Prozent gestiegen.Durch einen Anstieg von rund vier Prozent sei die Tesla-Aktie einem Gap-Close vom 24. Januar von 193,00 auf 206,77 Dollar wieder deutlich näher gekommen. Nach einem erfolgreichen Schließen des Gaps wäre der nächste Widerstand der GD50 bei 216,36 Dollar, bevor der GD200 bei 234,13 Dollar angelaufen werden könnte.Vor einem Kauf der Tesla-Aktie sollten Anleger allerdings ein erfolgreiches Schließen des Gaps abwarten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: