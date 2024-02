NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zahlreiche Preisnachlässe hätten die Marge des US-Elektroautobauers im vergangenen Jahr einbrechen lassen. Auch 2024 wolle Tesla weiterhin Rabatte gewähren, Elon Musk habe allerdings vor einem langsameren Absatzwachstum gewarnt. Derweil sollten die Kapitalausgaben weiter steigen. Tesla könnte nun reagieren und damit in die Fußstapfen von Meta, Microsoft und Co treten.Wie bei zahlreichen Big-Tech-Konzernen könnten nun auch bei Tesla Entlassungen bevorstehen. Davon habe am Mittwoch zumindest Bloomberg berichtet. Wie Insider gegenüber der Nachrichtenagentur berichtet hätten, seien Manager aufgefordert worden, anzugeben, ob Positionen ihrer Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung seien. Der Elktroautobauer habe die Berichte nicht kommentiert. Jedoch sei Tesla zuletzt um Kostensenkungen bemüht gewesen, da das Umsatzwachstum stagniert habe und Gewinne aufgrund von Rabatten zurückgegangen seien. Zusätzlich würden die Ausgaben wohl deutlich zulegen, da sich der Konzern laut CEO Musk zwischen zwei großen Wachstumsphasen befinde. Damit habe der Manager das Einstiegsmodell angesprochen, welches 2025 auf den Markt kommen solle. Unter anderem dafür habe Tesla für 2024 Investitionsausgaben von mehr als 10 Mrd. USD angekündigt. Im Vorjahr hätten sich diese noch auf 8,9 Mrd. USD belaufen. Angesichts der steigenden Kosten habe Tesla gewarnt, dass man sich den Grenzen bei den Kostensenkungen nähere.Mit weltweit mehr als 140.000 Angestellten habe Tesla seine Angestellten seit 2020 ungefähr verdoppelt. Alleine im vergangenen Jahr sei die Belegschaft um rund ein Zehntel gewachsen.Die hohen Margen seien lange Zeit das Aushängeschild von Tesla gewesen, zuletzt aber deutlich eingebrochen. Der Elektroautobauer würde daher - auch angesichts wachsender Ausgaben - gut fahren, an anderen Stellen zu sparen. Dennoch: Trotz hoher Rabatte weist der Elektroauto-Pionier Margen im deutlich positiven Bereich aus. Anleger sollten 2024 als Übergangsjahr sehen und nicht zu viel erwarten. Für langfristig orientierte Investoren könne sich ein spekulativer Einstieg infolge des Abverkaufs jedoch lohnen. Der Billig-Stromer sowie die Themen KI und autonomes Fahren würden nachhaltigen Erfolg versprechen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:175,68 EUR +0,90% (08.02.2024, 13:22)