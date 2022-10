Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,15 EUR -0,33% (07.10.2022, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,05 EUR -0,70% (07.10.2022, 09:46)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,13 USD -1,11% (06.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Teslas um Jahre verzögerter Elektro-Sattelschlepper sei laut Firmenchef Elon Musk nun in die Produktion gegangen. Am 1. Dezember sollten erste Fahrzeuge an den Getränke- und Lebensmittelriesen PepsiCo ausgeliefert werden, wie Musk in der Nacht zum Freitag bei Twitter angekündigt habe. Stückzahlen seien zunächst nicht bekannt geworden. Es handele sich dabei um die Version mit rund 800 Kilometern Reichweite, habe er geschrieben.Der Sattelschlepper Tesla Semi sei von Musk Ende 2017 vorgestellt und die Produktion damals für 2019 in Aussicht gestellt worden. Danach habe es Tesla aber vorgezogen, die vorhandenen Kapazitäten in der Batterieproduktion für Personenwagen wie Model 3 und Model Y zu verwenden. Musk habe im August erste Auslieferungen bis Jahresende angekündigt. Nach seinen früheren Äußerungen sei die Produktion für das kommende Jahr erwartet worden.Tesla verspreche mit dem Semi geringere Kosten als beim Betrieb herkömmlicher Diesel-Lastwagen, u.a. durch günstigen Strom an seinen speziellen Schnell-Ladestationen in den USA sowie eine einfachere Wartung. Unter den Interessenten seien Logistik-Dienste wie FedEx, DHL und UPS sowie der Supermarkt-Riese Walmart. Es solle auch eine Ausführung mit einer Reichweite von rund 480 Kilometern geben.Zudem gebe es weitere positive Nachrichten. Die Ratingagentur Standard and Poor's stufe die Bewertung von Tesla hoch: von BBB auf BB+.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: