NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

131,49 USD +7,43% (17.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Dienstag deutlich zulegen können. Mit einem Plus von 7,4% habe sie die Gewinnerliste des Tages im NASDAQ 100 angeführt. Nach vielen kritischen Stimmen in den vergangenen Monaten habe es zuletzt auch wieder positive Äußerungen gegeben. So habe z.B. Goldman Sachs das Kursziel für das Papier des US-Elektroautobauers zwar von 205 auf 200 USD gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Auch Jefferies vergebe ein "buy"-Rating. Alllerdings habe das Analysehaus das Kursziel massiv gesenkt: von 350 auf 180 USD.Durch den jüngsten Kursanstieg laufe die Tesla-Aktie nun wieder in Richtung des ersten wichtigen Widerstands in Form der 38-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde ein positives charttechnisches Signal generieren. Auch wenn die Wachstumsraten bei Tesla in den nächsten Jahren deutlich geringer als die von CEO Elon Musk gebetsmühlenartig prognostizierten 50% pro Jahr ausfallen würden, sei die Tesla-Aktie einen Blick wert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:124,56 EUR +2,25% (18.01.2023, 11:51)