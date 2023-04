NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,46 USD +6,24% (31.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Votum "perform" ein.Colin Rusch stelle fest, dass die Gesamtauslieferungen von Tesla im Einklang mit dem aggregierten Konsens des Unternehmens und leicht unter dem Marktkonsens für das erste Quartal lägen. Darüber hinaus weise das Unternehmen darauf hin, dass die Auslieferungen des Model S/X bei 60% der Erwartungen gelegen hätten, während die Produktion im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, was Fragen zur Gesamtnachfrage nach diesen Modellen aufwerfe. Starke Model 3/Y-Auslieferungen seien nach Ansicht von Oppenheimer optimistisch, insbesondere angesichts des starken Durchverkaufs in China im Januar und Februar, was die Befürchtungen hinsichtlich der chinesischen Nachfrage abschwächen und die Bruttomargenleistung unterstützen sollte.Während das Unternehmen an der Seitenlinie bleibe, sehe es den Fahrzeugverkauf in der Summe als positiv an, habe aber weiterhin Vorbehalte, dass der Mix und die Margen die Erwartungen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfüllen würden, trotz des klaren Kostenvorteils von Tesla gegenüber anderen Unternehmen.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla mit "perform" ein. (Analyse vom 03.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:184,02 EUR -3,80% (03.04.2023, 15:28)