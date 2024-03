Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektroautohersteller Tesla habe laut einem Bericht vondie Produktion in seinem Werk in Shanghai aufgrund des schleppenden Wachstums bei den Verkäufen, des harten Wettbewerbs und des harten Preiskampfs heruntergefahren.Dem Artikel zufolge habe das Unternehmen den Arbeitsplan für die Beschäftigten von sechseinhalb auf fünf Tage pro Woche geändert, um die Produktion des Model Y und der Limousine Model 3 zu reduzieren.Das Werk in Shanghai, die weltweit größte Fabrik für reine Elektroautos, habe bisher etwa die Hälfte des weltweiten Verkaufsvolumens von Tesla produziert. Laut dem Bericht des Unternehmens seien in der Giga Shanghai im Jahr 2023 rund 950.000 Elektroautos gebaut worden.Im Februar sei die Produktion von Tesla in China um 19 Prozent auf 60.365 Einheiten zurückgegangen. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 habe das Unternehmen 131.812 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.Neben mangelndem Wachstum sehe sich Tesla auch einer starken Konkurrenz durch einheimische Autohersteller wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) ausgesetzt, die günstigere und teilweise technisch ausgereiftere Fahrzeuge für Verbraucher anbieten würden. Auch außerhalb Chinas komme Tesla derzeit nicht um negative Schlagzeilen herum.Anleger lassen vorerst die Finger von der Tesla-Aktie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link