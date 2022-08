Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

895,90 EUR +0,44% (24.08.2022, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

895,30 EUR +0,92% (24.08.2022, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

889,36 USD +2,26% (23.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in den vergangenen Jahren kräftig an Wert gewinnen können. Auf über 1.200 Dollar sei das Papier im November letzten Jahres am Allzeithoch angestiegen. Für Kleinanleger zu teuer, wie Elon Musk finde. Daher setze der Tesla-Chef, wie in diesem Jahr auch schon Google und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ), wieder auf einen Aktiensplit.Am Mittwoch nach Börsenschluss finde der Split im Verhältnis von 3:1 statt. Damit würden aus den aktuell noch rund 2 Milliarden Tesla-Aktien nun etwa 6 Milliarden. Im entsprechenden Verhältnis reduziere sich auch der Kurs und dürfte damit nach Vollzug bei rund 300 Dollar notieren.Bereits 2020 habe der E-Auto-Pionier einen Aktiensplit im Verhältnis von 5:1 vollzogen, was die Aktie merklich beflügelt habe. Vor allem für Kleinanleger würden die optisch günstigeren Papiere damit wieder attraktiver, was neue Aktionäre anlocken könne. Die Marktkapitalisierung des Autobauers ändere sich dadurch allerdings nicht.Mit 960 Milliarden Dollar bleibe die Börsenbewertung damit weiterhin ambitioniert. Um diese zu rechtfertigen, müsse Tesla vor allem in Sachen autonomes Fahren liefern, um die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umzusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: