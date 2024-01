Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sorge gerade für ganz lange Gesichter bei seinen Anhängern: Weniger Wachstum, weniger Gewinn. Eine aktuelle Umfrage sehe den US-Konzern dennoch weit vorn, nämlich an der Spitze. Zumindest in einer Kategorie. Und da müsse sich selbst die zuletzt von Erfolg verwöhnte China-Marke BYD wohl geschlagen geben.Wer hat die Nase vorn? Tesla. Das zeige eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG von Donnerstag, für die weltweit mehr als 1.000 Führungskräfte - davon gut die Hälfte aus der Vorstandsetage - aus der Branche befragt worden seien. In Westeuropa würden 2030 nach ihrer Ansicht 30% der verkauften Neuwagen Elektroautos sein. Gefragt nach der Marktführerschaft in dem Segment, falle die Antwort recht eindeutig aus: Die meisten Führungskräfte der Branche würden Tesla vorn sehen. Dann schon würden die deutschen Konzerne BMW und AUDI folgen. Mercedes-Benz lande immerhin auf dem fünften Platz. Volkswagen aber nach BYD und Toyota abgeschlagen auf Rang 8. Eine große Mehrheit der Manager (77%) würde außerdem damit rechnen, dass die Preise für Neuwagen innerhalb eines Jahres um mindestens 5% steigen würden.Insgesamt zeichne die Studie ein düsteres Bild der Branche. Die pessimistischste Gruppe seien demzufolge Manager von Zulieferern gewesen. Der Anteil der Führungskräfte, die sich sehr zuversichtlich zeigen würden, profitabel zu wachsen, sei um 32 Punkte auf 23% gesunken. Der Wandel zum E-Motor treffe die Branche besonders hart. Manche Autozulieferer müssten sich aufgrund der Transformation komplett neu erfinden, könnten die Kosten dafür jedoch nur zum Teil an die Hersteller weitergeben.Dem Autohandel könnte in den kommenden Jahren ebenfalls ein Umbruch bevorstehen. Nur ein knappes Drittel der Befragten sei davon ausgegangen, dass klassische Händler-Modelle 2030 noch die wichtigste Form des Neuwagenverkaufs sein würden. Die restlichen Manager würden damit rechnen, dass andere Vertriebswege die Nase vorn haben würden. Dazu würden sie u.a. Direktverkäufe der Autobauer an ihre Kunden oder über digitale Handelsplattformen zählen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link