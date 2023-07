Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe gerade einen Gewinnrückgang gemeldet. Die zahlreichen neuen Elektroautos von Herstellern wie BYD, Volkswagen, BMW oder Polestar würden für Preisdruck im Sektor sorgen. Weiter in der Offensive befinde sich hingegen Elon Musk, der mit spannenden Aussagen für Aufsehen sorge.Der Erfolg der Tesla-Aktie, die längst den Wert aller großen Autobauer übersteige, hänge unmittelbar mit den Visionen und dem Optimismus des Tesla-Großinvestors Elon Musk zusammen. Zwar habe Tesla zuletzt die Preise stark senken müssen, doch der Tesla-Chef spreche weiter von großen Wachstumsmöglichkeiten.Nicht nur Tesla kämpfe mit dem operativen Gegenwind, auch bei Twitter sollten die Umsätze zuletzt rückläufig sein. Doch Elon Musk bleibe auf dem Gaspedal. Nun habe er in einem Interview gesagt, dass das in X umbenannte Portal das Potenzial habe, künftig auch als Bezahl-App zu funktionieren und "die Hälfte des globalen Finanzsystems" zu umfassen.Möglich geworden sei die Übernahme von Twitter auch durch Milliarden-Verkäufe von Tesla-Aktien zu hohen Kursen. "Ich liebe euch", so Musk in Richtung der Tesla-Aktionäre im jüngsten Analystencall. Dort habe er nicht mit Superlativen gespart: Beim FullSelfDriving FSD sehe er einen "klaren Pfad", zehn Mal besser als der Mensch zu werden, wobei die Video-KI mit NVIDIA-Chips offenbar ein wichtiger Faktor sei. Nicht mehr explizit erwähnt worden sei hingegen, dass der FSD-Durchbruch wie erhofft noch dieses Jahr gelinge. Auch die Analysten von UBS würden hier kurzfristig noch keinen großen Gewinnbringer sehen.Trotz der enormen Vorschusslorbeeren in der Aktienbewertung und zunehmender Konkurrenz durch BYD, BMW oder Mercedes-Benz und "turbulenter Zeiten", in denen Tesla stecke, habe der Tesla-Chef wieder einmal eine Kursprognose rausgehaut, die es in sich habe: "Ich habe sehr große Zuversicht, was den langfristigen Wert von Tesla angeht." Er sehe einen Weg zur einer Verzehnfachung, was er auf eine "Verfünffachung, oder vielleicht Verzehnfachung" noch etwas präzisiert habe.Auch das Interesse von Tesla an NVIDIA-KI-Chips sei Thema im Call gewesen. NVIDIA-Produkte seien gefragt wie nie. Anders als bei den Produkten von VW oder Tesla würden hier die Preise derzeit nicht gesenkt, sondern würden dem Vernehmen nach weiter steigen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link