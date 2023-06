Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

233,60 EUR +0,65% (13.06.2023, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

252,31 USD +0,99% (13.06.2023, 16:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie kenne aktuell kein Halten. Am Montag habe das Papier den zwölften Tag in Folge zugelegt und auch am Dienstag stehe vorbörslich ein Plus zu Buche. So richtig Fahrt habe die Rally aufgenommen, nachdem bekannt geworden sei, dass Ford künftig auf das Ladenetzwerk des Elektroauto-Pioniers zurückgreifen werde. Nun bekomme Tesla einen weiteren namhaften Partner.So habe bereits am Donnerstag General Motors (GM) bekanntgegeben, dass seine Kunden ab nächstem Jahr Zugang zu 12.000 Ladestationen von Tesla erhalten würden. Da Tesla in Nordamerika einen eigenen Ladestandard verwende, werde hierfür zunächst ein Adapter benötigt. Ab 2025 werde GM seine Fahrzeuge dann mit dem Ladeanschluss von Tesla herstellen.Tesla habe in den USA schon früh in den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur investiert. Das mache sich nun bezahlt. Wie Daten von Bloomberg zeigen würden, verfüge das von Elon Musk geführte Unternehmen über 19.100 Schnellladestationen und damit über rund 3.900 mehr als alle anderen Anbieter gemeinsam. Dabei setze Tesla anders als die Konkurrenten auf einen eigenen Stecker. Vielsagend sei bereits dessen Bezeichnung: Mit dem Namen North American Charging Standard (NACS) mache Tesla keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Durch die Deals mit Ford und GM komme der Konzern diesen einen Schritt näher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: