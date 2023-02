Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie hänge aktuell noch in ihrer seit Februar eingeschlagenen Seitwärtsbewegung fest. Am Montag gehöre das Papier mit einem Plus von über fünf Prozent jedoch zu den Top-Performern im NASDAQ. Ein positiver Newsflow beflügele die Aktie. Weiteres Potenzial könnte am Mittwoch freigesetzt werden.Wie das Nachrichtenportal Reuters berichte, produziere der E-Autopionier in seiner Gigafactory in Grünheide nun 4.000 Stromer wöchentlich. Damit liege der Konzern drei Wochen vor dem Zeitplan. Im Juni solle nun die Marke von 5.000 Einheiten je Woche erreicht werden. Als maximale Kapazität seien 500.000 Fahrzeuge jährlich beziehungsweise rund 9.600 Autos je Woche geplant.Zusätzlich habe Tesla in Brandenburg mit der Batteriemontage begonnen. Diese sollten bei den in Grünheide gefertigten Autos zum Einsatz kommen. Der Fokus der Zellfertigung solle aufgrund des Inflation Reduction Acts jedoch weiter in den USA liegen.Mit Spannung dürften Investoren zudem auf den Investorentag am Mittwoch blicken. Dort werde CEO Elon Musk wahrscheinlich seinen "Masterplan 3" präsentieren. Anleger würden unter anderem auf eine neue Fahrzeugplattform sowie auf Neuigkeiten zu einem Tesla im Einstiegssegment hoffen. Ebenfalls von großem Interesse sei der Stand beim autonomen Fahren. Vor allem darauf baue ein großer Teil der hohen Marktkapitalisierung bei Tesla auf.Bereits investierte Anleger halten an ihren Positionen fest, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link