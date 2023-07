Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

243,75 EUR -0,18% (13.07.2023, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

273,74 USD +0,64% (13.07.2023, 15:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Rund 130 Prozent habe der Autotitel seit Jahresanfang zugelegt. AKTIONÄR-Leser hätten nach der Empfehlung am 11. Januar den Großteil davon mitnehmen können. Aus technischer Sicht könnte sich nun allerdings eine Korrektur anbahnen. Sollten Anleger die Aktie des EV-Herstellers deshalb jetzt noch schnell verkaufen?Nach dem Ausbruch aus der bullishen Flagge Ende Mai habe Tesla seine Rally mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit fortgesetzt. Erst am 21. Juni habe sie das erste Mal Schwäche gezeigt, habe den Tag mit einem Minus von über fünf Prozent abgeschlossen und im Anschluss bis kurz vor die 240-Dollar-Marke korrigiert.Zwar habe die EV-Aktie anschließend ein weiteres Jahreshoch bei 284,25 Dollar markiert, was grundsätzlich ein Kaufsignal sei. Betrachte man die jüngste Kursentwicklung auf kleineren Zeitebenen sowie die Indikatoren MACD und RSI werde deutlich, dass den Bullen höchstwahrscheinlich die Puste ausgehe und eine größere Verschnaufpause notwendig sei.Im Ein-Stunden-Chart habe Tesla zwei bearishe Flaggen in Folge gebildet, die jeweils nach unten aufgelöst worden seien. Die Chancen stünden deshalb gut, dass auch die dritte bearish aufgelöst werde.Komme es bei der Tesla-Aktie zu einer Korrektur, teste der Kurs typischerweise erneut das Zwischentief bei 240,70 Dollar. Aber auch ein tieferer Rutsch knapp unter die 220-Dollar-Marke sei nicht ausgeschlossen. Dort dürfte sich mit dem GD50 bei 219,20 Dollar und dem Februar-Hoch bei 217,65 Dollar allerdings ein Unterstützungsbereich befinden, der stark genug sei, um die Zwischenkorrektur zu beenden und den mittelfristigen Aufwärtstrend wiederaufzunehmen.Der Tesla-Chart deute zwar auf eine baldige Korrektur hin, doch es gebe für Anleger keinen Grund zur Panik. Anleger, die seit Jahresbeginn bei Tesla dabei sind, können Teilgewinne realisieren und bei 240 bzw. 220 Dollar wieder einsteigen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link