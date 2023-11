NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "overweight"-Rating für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Das Unternehmen sei einer der am stärksten vertikal integrierten Hersteller der Welt, und obwohl der gesamte adressierbare Markt heute vollständig vom Geschäft mit Einmalfahrzeugen dominiert werde, sehe Morgan Stanley die Aktie positiv, weil Tesla in der Lage sei, die Nadel schrittweise in Richtung kapitalschonenderer Modelle und schrittweise weg vom Autogeschäft zu bewegen. Autos würden in den nächsten zehn Jahren den Großteil der Einnahmen von Tesla ausmachen, aber Software, Inhalte und Lizenzierungsmöglichkeiten würden für das Modell immer wichtiger werden, ebenso wie die Expansion in Märkte jenseits des Verkaufs von Fahrzeugen.Die Analysten von Morgan Stanley bekräftigen das Kursziel von 380,00 USD und das "overweight"-Votum für die Tesla-Aktie. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:204,25 EUR -0,15% (07.11.2023, 14:19)