Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

151,68 EUR -1,62% (14.03.2024, 16:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

165,38 USD -2,42% (14.03.2024, 15:50)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem erst am Mittwoch Wells Fargo das Kursziel für die Tesla-Aktie gesenkt habe, lege die UBS am heutigen Donnerstag nach und streiche das Kursziel radikal zusammen. Die Aktie setze kurz nach Handelsbeginn ihre Verlustserie fort, wodurch sich auch die charttechnische Situation weiter zuspitze.UBS-Analyst Joseph Spak habe das Kursziel von 225 Dollar auf 165 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "neutral" belassen. Als Hauptgründe habe er die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA und Europa sowie die wachsende Konkurrenz aus China genannt. Zudem habe er seine Auslieferungsprognose für das erste Quartal 2024 von 466.000 auf 432.000 Fahrzeuge angepasst, was deutlich unter den Markterwartungen von 477.000 Einheiten liege.Spak habe zudem betont, dass die reduzierte Auslieferungsprognose sowohl auf eine schwächere Nachfrage als auch auf Produktionsverzögerungen zurückzuführen sei. Er habe auch vor einem möglichen Abwärtspotenzial für die Auslieferungen im Jahr 2025 gewarnt. Der Experte habe außerdem angemerkt, dass es für ihn schwierig sei, kurzfristige Verbesserungen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu erkennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: