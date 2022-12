Der Trendsetter der E-Mobility-Szene komme nach dem Sell-off auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,0. Luxus-Schlitten-Hersteller Ferrari bringe ein KUV von 6,5 auf die Waage. Porsche spendiere der Kapitalmarkt derzeit ein KUV von 2,1. Das KGV für 2023 für Tesla laute 33, Ferrari komme auf 38. Gut möglich, dass der starke Abverkauf mit dem Rebound am Donnerstag ein Ende gefunden habe.



Anleger können eine Position wagen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. Stoppkurs: 105 Dollar. (Analyse vom 30.12.2022)



Sei Tesla nach dem Absturz nun günstig oder noch immer zu hoch bewertet?Fakt sei, dass Tesla mit einem Börsenwert von 344 Milliarden Dollar noch immer mehr auf die Börsenwaage bringe als BMW , Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) und Volkswagen zusammen.Dennoch: Was die Profitabilität angehe, habe Tesla gezeigt, was mit Elektroautos zu verdienen sei. Zur Erinnerung: Ein Verbrennungsmotor bestehe aus rund 1.400 Teilen. Ein Elektromotor inklusive der Batterie dagegen nur aus 200 Teilen. Darüber hinaus würden durch Skaleneffekte auf lange Sicht die Batteriepreise weiter fallen. Darüber hinaus würden die Autobauer in Zukunft mehrere tausend Euro beziehungsweise Dollar mit Zusatzdiensten verdienen, die via Software-Update erhältlich sein würden.Noch sei der Software-Anteil am Gesamtumsatz von Tesla gering. Das könnte sich jedoch bald ändern, sobald mehr und mehr Tesla-Fahrer die Full-Self-Drive-Version im Abo oder sofort ordern würden.Für Zukunftsforscher Mario Herger sei dies eine Art Gamechanger. "Ich habe die FSD Beta auf einem unserer Autos und was jeder übersieht, was sie tatsächlich bereits alles kann. Jeder scheint sich auf die paar Dinge einzuschießen, die sie nicht kann, übersieht dabei aber was sie Gewaltiges bereits jetzt zu leisten vermag. Mehr als 3 Millionen Teslas auf den Straßen können diese einsetzen", sage Herger gegenüber dem "Aktionär".