Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Verkehrsbehörde NHTSA habe eine vorläufige Untersuchung gegen Tesla angekündigt, rund 280.000 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y könnten von einem nicht zu unterschätzenden Sicherheitsproblem betroffen sein.Anlass für die Untersuchung der National Highway Traffic Saftey Administration seien Sicherheitsbedenken bezüglich der Fahrzeugsteuerung.Techniker hätten insgesamt zwölf Mängel identifiziert, die zu einem plötzlichen Energieabfall des Lenkassistenten und der Servolenkung führen könnten. Fünf der angezeigten Mängel könnten sogar zu einem vollständigen Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen.Auf die leichte Schulter seien die Bedenken für Tesla nicht zu nehmen: In einem Fall sollten die Probleme tatsächlich zu einem Crash geführt haben, in einem anderen Fall solle ein Fahrzeug nach einem Kontrollverlust dem Gegenverkehr gefährlich nahegekommen sein.Ein solcher Rückruf wäre Wasser auf die Mühlen von Kritikern des Unternehmens: Sicherheitsbedenken bezüglich der Steuerungsassistenten und insbesondere des Autopiloten seien immer wieder ein gefundenes Fressen für die Gegner von Tesla und Elon Musk.Die Bedenken der Sicherheitsbehörde seien ernst zu nehmen, die Gefahr eines Rückrufs von knapp 300.000 Fahrzeugen sei real. Ein Rückruf auch in dieser Größenordnung wäre aber nicht das erste für das Unternehmen. Ohnehin seien Autohersteller in solchen Fällen versichert.Den Aktienkurs dürfte das also kaum nachhaltig beeindrucken - der dürfte am Handelstag heute ohnehin vor allem durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA und dem allgemeinen Marktgeschehen bestimmt werden, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 02.08.2023)