Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

186,40 EUR -0,34% (04.03.2024, 09:47)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,64 USD +0,45% (01.03.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Seitwärts im Bereich der 200er Marke - ChartanalyseWie schon in den Vortagen kam es bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) auch am Freitag zu einem Test der runden 200er Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem schwachen Januar (-24,6%) sei die Tesla-Aktie im Februar (+7,8%) in eine Erholung übergegangen. Dabei hätten die Kurse eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) vollendet und sich wieder an die 200-Dollar-Marke herangeschoben. Trotz des Monatshochs vom 27. Februar bei USD 205,60 hätten sich die Notierungen bislang allerdings nicht von dieser Schwelle lösen können, die auch zum Start in den März am Freitag (+0,4%) weiterhin im Fokus gestanden habe.Ausblick: Die Tesla-Aktie sei im Bereich der runden 200er Marke in eine kleine Seitwärtsphase übergegangen, in der nun neues Bewegungspotenzial aufgebaut werden könnte.Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu aktivieren, müssten die Papiere jetzt über das März-Hoch aus dem Vorjahr bei 207,79 USD steigen und direkt im Anschluss bei 207,83 USD die Kurslücke vom 25. Januar vollständig schließen. Gelinge der Break, wäre - über den GD50 (aktuell bei 212,57 USD) hinweg - ein Anstieg bis zum 2023er Februar-Top bei 217,65 USD möglich. Könne auch diese Hürde überboten werden, würden sich die Blicke auf die mittelfristige 100- und die langfristige 200-Tage-Linie richten, die momentan bei 222,90 USD bzw. 234,79 USD verlaufen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: