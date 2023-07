Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,05 EUR -0,51% (04.07.2023, 10:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

279,82 USD +6,90% (03.07.2023, 19:00)



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der UBS:Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat zum Start in den Juli 6,9% an Wert zugelegt und ist auf ein neues Jahreshoch gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der Elektroautobauer Tesla habe für das zweite Quartal 2023 einen neuen Auslieferungsrekord vermeldet. Die Aktie habe darauf gestern mit deutlichen Kursgewinnen reagiert und sei schon zur Eröffnung 5,6% nach oben gesprungen. Im weiteren Verlauf seien die Papiere in der Spitze bis auf 284,25 USD gestiegen - ein neues Jahreshoch und der höchste Stand seit September 2022. Zum Ende des verkürzten Handels - am heutigen 4. Juli werde in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert -habe die Aktie schließlich bei 279,82 USD (+6,9%) notiert.Ausblick: Die Tesla-Aktie habe zum Start in den neuen Monat nahtlos an die starke erste Jahreshälfte (+112%) angeknüpft.Das Long-Szenario: Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch bei 284,25 USD würden sich die Blicke auf der Oberseite nun auf die 2021er Abwärtstrendgerade richten, die gleichzeitig die obere Begrenzung eines breiten Abwärtstrendkanals bilde. Gelinge den Kursen im Bereich von 292,00 USD der Break, sollte im Anschluss zur Bestätigung auch die runde 300er Marke überwunden werden. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde könnte dann einen Anstieg in Richtung 313,58/314,64 USD initiieren, wo die August- und September-Tops aus dem Vorjahr bremsend wirken dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: