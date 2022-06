Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der E-Autobauer habe zuletzt mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, wie die Schwierigkeiten beim Hochfahren der Gigafactories in Grünheide und Austin oder das durch Lockdowns stark beeinträchtigte Werk in Shanghai zeigen würden. Das nehme die Deutsche Bank zum Anlass, um ihr Kursziel für die Tesla-Aktie zu senken.Der Analyst Emmanuel Rossner reduziere aufgrund der Schwierigkeiten in China sein Auslieferungsziel für das Q2 auf 245.000 Autos. Die Kürzung um 65.000 Einheiten sei auf den verlängerten, Corona-bedingten Stillstand und die logistischen Herausforderungen in Shanghai zurückzuführen.Zwar sei Elon Musk nach dem ersten Quartal von gleichbleibenden Auslieferungszahlen ausgegangen, jedoch habe sich die Situation in China bis Anfang Juni konsequent verschlechtert. Nach ähnlichen Kürzungen bei der Credit Suisse oder Morgan Stanley liege der Konsens für die Auslieferungen bei 270.000.Rossner erwarte beim Umsatz einen Rückgang auf 15,5 Mrd. Dollar (vorher 19,2 Mrd. Dollar), den Gewinn schätze er nunmehr auf 1,66 Dollar (2,71 Dollar) pro Aktie. Dennoch bleibe er für Tesla langfristig bullish, weil ihn die Preissetzungskraft des Unternehmens beeindrucke. Rossner reduziere zwar das Kursziel von 1.250 auf 1.125 Dollar, empfehle die Aktie aber weiter zum Kauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: