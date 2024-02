Börsenplätze Tesla-Aktie:



184,60 EUR +4,09% (26.02.2024, 19:15)



200,02 USD +4,19% (26.02.2024, 18:45)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Abgehängt: Während es an den Börsen eigentlich laufe, würden Lucid, Nikola und Rivian auch nach Vorlage ihrer jüngsten Zahlen im Hintertreffen bleiben. Dabei seien Neo-Fahrzeugbauer mit Ambitionen im Elektro- und Hybridfahrzeugmarkt aus den USA vor noch gar nicht langer Zeit bei Anlegern sehr gefragt gewesen. Die Suche nach der nächsten Tesla sei ausgebrochen.Was sei also passiert? Klar, die Zinsen seien gestiegen und das Gesamtumfeld für Elektroautos sei schwieriger geworden. Aber auch die jüngsten Zahlen und Prognosen der Unternehmen hätten nicht überzeugen können. Die Aktien-Performances (Stand: Freitag) würden für sich sprechen: Rund 38 Prozent habe der Rivian-Kurs in den vergangenen Handelstagen nachgegeben. Lucid Motors komme auf ein Minus von 23 Prozent. Bei Nikola seien es neun Prozent Kursverlust.Rivian habe seinen Umsatz auf gut 1,3 Milliarden Dollar verdoppeln können. Der Verlust je Aktie sei von 1,73 auf 1,36 Dollar reduziert worden. Damit habe zwar der Umsatz leicht über der Konsens-Schätzung der Analysten gelegen, der Verlust sei jedoch minimal höher gewesen als erwartet. Zudem erzähle die Umsatzentwicklung nicht die ganze Geschichte: Aufgrund mangelnder Nachfrage wolle der Tesla-Herausforderer zehn Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Im laufenden Jahr sollten 57.000 Fahrzeuge produziert werden. Das wären 200 weniger als im abgelaufenen Jahr. Analysten hätten mit mehr als 81.000 gerechnet.Nikola habe im abgelaufenen Quartal seinen Verlust je Aktie auf 0,14 Dollar verringert (im Vorjahreszeitraum: 0,46 Dollar). Analysten hätten aber auch hier noch ein etwas besseres Ergebnis erwartet. Zudem sei der Umsatz mit 11,5 Millionen Dollar eher enttäuschend ausgefallen. Bislang sei der Truck-Bauer jedenfalls meilenweit weit davon entfernt, Teslas Ruhm am Neo-Fahrzeugmarkt zu erreichen.Bei den Neo-Fahrzeugbauern fehle der Antrieb. Die Charts würden mies aussehen. Der Konkurrenzdruck sei hoch. Wenn die Unternehmen weiterhin Geld verbrennen würden, dürften Kapitalmaßnahmen nötig werden. Auch beim großen Vorbild laufe es derzeit nicht rund - Tesla zähle im laufenden Jahr bislang zu den schlechtesten Aktien im NASDAQ 100. Tage mit Kursgewinnen bleiben vorerst nicht mehr als (technische) Gegenbewegungen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link