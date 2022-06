XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

707,10 EUR +2,51% (27.06.2022, 15:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

737,12 USD +4,52% (24.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der freundliche Gesamtmarkt beflügele seit einigen Tagen auch die Aktie von Tesla. Die Schwankungsbreite bleibe allerdings weiterhin hoch. Der Titel habe sich nach dem Rücksetzer zur Monatsmitte nun wieder erholt und starte erneut durch. Am heutigen Montag signalisiere die vorbörsliche Kursindikation erneut einen starken Handelsstart.Im Bereich der 620-Dollar-Marke habe sich in den vergangenen Wochen eine starke Unterstützungszone aufgebaut, die bereits zwei Bären-Angriffe erfolgreich habe verteidigen können. Als weiterer Support fungiere die Marke bei 686 Dollar. Unter steigenden Handelsumsatz würden die Bullen jetzt einen neuen Angriff auf die massive Widerstandszone bereiten, die sich aktuell aus drei wesentlichen Preis-Leveln zusammensetze.Bei 740, 767 und 787 Dollar seien die Käufer zuletzt mehrfach gescheitert. Gelinge ihnen nun der Breakout, werde mit dem Ausbruch ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Zusätzlich werde aus technischer Sicht der Abwärtstrend durch ein Umkehrsignal abgelöst, was weitere Bullen anlocken sollte. Eine interessante Situation, die in der Regel zu einer schnelle Aufwärtsbewegung führe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:707,50 EUR +1,45% (27.06.2022, 15:27)