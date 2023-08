Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des Elektroautoherstellers sei vor US-Börsenstart deutlich unter Druck geraten. Das hänge mit dem deutschen Werk in Grünheide zusammen. So habe der US-Konzern seine Produktion für die Monate Juli und August herabgesetzt. An den Börsen komme das nicht gut an, der jüngste Rebound gerate ins Stocken.In Grünheide, wo sich Teslas neueste Produktionsstätte befinde, habe es in den letzten Monaten einige Schwankungen in der Produktionsleistung gegeben. Laut einem Bericht von Business Insider, der sich auf interne Dokumente und nicht namentlich genannte Quellen stütze, habe Tesla seine Produktionsziele nach einem Hoch von 5.000 Fahrzeugen pro Woche im März auf 4.350 Fahrzeuge pro Woche im Juli und August heruntergesetzt. Interne Einblicke würden sogar eine weitere Zielanpassung auf 750 Fahrzeuge pro Tag zeigen, was weniger als 4.000 Autos pro Woche entspreche.Auch wenn Tesla in der Vergangenheit mit Stolz auf X (ehemals Twitter) verkündet habe, dass es Höchstleistungen in der Produktion erreicht habe, würden die Insiderinformationen darauf hindeuten, dass diese hohen Zahlen nicht konstant gehalten worden seien. Dies könnte auch der Grund sein, warum das Unternehmen die Anzahl der Zeitarbeiter reduziert habe. Dennoch habe Tesla betont, dass man nach wie vor auf Kurs zu den ursprünglichen Produktionszielen sei.Tesla könne erneut die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Durch die vorherigen Preissenkungen habe der Elektroauto-Pionier bereits Abstriche beim Gewinn machen müssen. Elon Musk habe zuletzt immer wieder betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe sein Unternehmen gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Anleger und Analysten seien damit nicht ganz einverstanden. Die Tesla-Aktie sei angeschlagen. Anleger sollten den Stopp bei 195 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: