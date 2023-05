Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,72 EUR -1,69% (24.05.2023, 20:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,28 USD -1,88% (24.05.2023, 20:29)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangene Woche habe die Tesla-Aktie, angetrieben von der allgemein guten Marktstimmung, einen ansehnlichen Anstieg hingelegt. Am Mittwoch lasse das Papier dagegen ordentlich Federn und notiere circa anderthalb Stunden nach der Opening Bell mit rund vier Prozent im Minus.Zwar habe Guggenheim die Aktie erneut auf "verkaufen" eingestuft. Dennoch dürfte die Studie, aufgrund der verhältnismäßig geringen Bedeutung der Investmentgesellschaft, nicht für die roten Zahlen bei dem Papier verantwortlich sein. Guggenheim habe in der Analyse die hohe Quote des Autobauers gelobt, mit der interessierte Kunden in Käufer umgewandelt würden. Allerdings bleibe 2023 aufgrund der negativen Preisentwicklung ein herausforderndes Jahr.Vielmehr als die Guggenheim-Studie dürfte den Tesla-Kurs wohl, wie auch in der Vorwoche, die allgemeine Schwäche bei US-Tech-Werten am Mittwoch belasten. So notiere auch der NASDAQ 100 mit rund einem Prozent im Minus.Bei Tesla stehe weiterhin vor allem die Entwicklung der Fahrzeugpreise und die damit verbundene viel beachtete Marge im Fokus. Diese dürfte für die Entwicklung der Aktie zumindest mittelfristig ausschlaggebend sein. Langfristig dürfte Tesla jedoch gestärkt aus der Preisschlacht hervorgehen, da der Druck auf die unprofitablen Newcomer sowie die großen Autobauer, die beim Umstieg auf Elektro teilweise noch viel Geld verbrennen, steigt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: