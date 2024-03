NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,0599 USD +6,04% (26.03.2024, 15:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.03.2024/ac/a/n)



Tesla habe im bisherigen Quartal eine schwache Nachfrage aus China und Europa sowie eine eingeschränkte Produktion des Model 3 in den USA erlebt. Bernstein habe seine Q1-Prognose auf 426.000 Einheiten von 490.000 und die Schätzung für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,98 Millionen Einheiten von 2,12 Millionen reduziert. Bernstein habe auch eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 von 2,22 USD eingeführt, was unter dem Konsens von 3,69 USD liege. Der Aktienkurs von Tesla sei im Vergleich zu traditionellen und wachstumsstärkeren Autoherstellern bei fast allen Bewertungskennzahlen nach wie vor hoch und sehe auch im Vergleich zu den reduzierten Wachstumserwartungen teuer aus. Die Discounted-Cashflow-Analyse von Bernstein weise nun auf einen fairen Wert von 93 USD pro Aktie hin, der von 120 USD gesunken sei. Dies sei in erster Linie auf die gesenkten Schätzungen für die Endgewinnspannen zurückzuführen, aber auch auf einen Rückgang des Wachstums bei der Einführung von Elektrofahrzeugen.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Tesla-Aktie weiterhin mit "underperform". (Analyse vom 26.03.2024)