Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.07.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla setze seine Reihe an nahezu makellosen Quartalsergebnissen auch im zweiten Quartal 2022 fort und überrasche insbesondere mit einer starken Ansage für das zweite Halbjahr.Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferketten-Probleme habe Tesla seinen Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppeln können. Der Elektroautobauer habe unter dem Strich USD 2,3 Mrd. und damit 98% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Analysten hätten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Den Umsatz habe Tesla um 42% auf USD 16,9 Mrd. gesteigert. Tesla habe trotz der jüngsten Schwierigkeiten seine Jahresziele bestätigt und eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte in Aussicht gestellt.Der Markt sei aus den vergangenen Quartalen gewohnt, dass Tesla meist mit noch besseren Zahlen aufwarten könne als diese ohnehin schon von Analysten und Investoren vorab erwartet worden seien. Überraschend sei diesmal aber, dass Konzernchef Musk im Vorfeld mit seinem offen geäußerten schlechten Gefühl für die globale Konjunktur, in Aussicht gestellten Entlassungen von Mitarbeitern und Kommentaren zu einigen seiner neuen Fabriken, die er als "Milliardengräber" bezeichnet habe, andere Vorgaben geliefert habe als "eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte". Wirklich überraschend? Naja, sage Rechberger einmal freundlich gesinnt, dass konsequente, verlässliche Kapitalmarktkommunikation nicht zu den größten Stärken des Genies Musk zählen würden ...Überraschende Neuigkeiten habe Tesla auch zu seinem Bitcoin-Bestand geliefert: Rund 75% seiner Bestände in der Krypto-"Währung" habe der Konzern zum Quartalsende verkauft, was den Cash-Bestand in der Bilanz um USD 936 Mio. erhöht habe. Tesla habe 2021 rund USD 1,5 Mrd. in Bitcoins investiert, sich aber wenig später schon wieder von einem Teil dessen getrennt.Die Tesla-Aktie, die gestern im regulären Handel bereits um etwa 0,8% angestiegen sei, habe nachbörslich zunächst noch um weitere rund 4% zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.