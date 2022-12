Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktien hätten am Mittwoch nach sieben Handelstagen in Folge mit einem Minus-Vorzeichen die Talfahrt vorerst gestoppt. Schnäppchenjäger hätten nach den hohen Kursverlusten zugegriffen, die Aktien hätten zum Börsenschluss in New York 3,3 Prozent auf 112,71 US-Dollar gewonnen. Eine Stabilisierung sei dem Papier zeitweise aber schwer gefallen.Zum Handelsauftakt habe Tesla mit 108,24 Dollar sogar den tiefsten Stand seit August 2020 erreicht und damit allein im Dezember mehr als 44 Prozent eingebüßt. Hätten die Tesla-Aktien an diesem Mittwoch abermals im Minus geschlossen, wäre es der achte Tag hintereinander mit Abschlägen und damit die längste Verluststrecke in der gut zwölfjährigen Börsengeschichte des US-E-Fahrzeug-Pioniers gewesen.Ob die Aktien des Konzerns zu aktuellen Kursen wirklich ein Schnäppchen gewesen seien oder es noch seien, bleibe allerdings offen, schließlich sei Tesla an der Börse immer noch höher bewertet als etwa die drei deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen.Am Vortag habe die Anteile die Ankündigung belastet, die Produktion am wichtigen chinesischen Standort in Shanghai im Januar zeitweise zu stoppen. Dies werfe Fragen auf, denn die Fertigung würde dann länger stillstehen, als es für die Feierlichkeiten des chinesischen Neujahrsfests notwendig wäre, so Analyst Matthias Volkert von der DZ BANK in einer aktuellen Studie. Tesla kämpfe mit einer ungewissen Absatzentwicklung am chinesischen Markt. Der Analyst habe den fairen Wert für die Aktie von 295 auf 190 US-Dollar gesenkt, rate aber weiter zum Kauf.Tesla-Chef Elon Musk tummele sich zu vielen Baustellen. Twitter, SpaceX, Tesla et cetera. Die Übernahme des Social-Media-Unternehmens Twitter durch Elon Musk sei längst zum Problem für den E-Auto-Hersteller geworden. Fakt sei, dass Musk zuletzt viele Experten vor allem aus dem IT-Bereich von Tesla abgezogen habe, um Twitter auf Vordermann zu bringen. Aus aktueller Sicht werde es für Tesla extrem schwer, das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Millionen verkauften Elektroautos zu erreichen. Der Markt in China werde schwieriger, zudem würden ab 2023 die Subventionen wegfallen.Anleger warten eine Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2022)Mit Material von dpa-AFX