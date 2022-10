Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,90 EUR -5,78% (07.10.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

232,80 EUR -4,49% (07.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,07 USD -6,32% (07.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musks Hyperaktivität komme an der Börse denkbar schlecht an. Die Tesla-Aktie habe in der vergangenen Woche 16% nachgegeben und damit den größten Verlust auf Wochenbasis seit März 2020 verzeichnet. Es sehe nicht so aus, als ob es zeitnah zur Trendwende komme."Es waren sieben sehr intensive Tage", so Musk auf Twitter und habe damit absolut richtig gelegen. Das aktuelle Pensum des Tesla-CEO sei selbst für Musk-Verhältnisse ausgesprochen hoch. Da sei an erster Stelle der Twitter-Deal. Musk habe Riesengroßes mit dem Kurznachrichten-Dienst vor: Er träume von einer App namens X, mit der man alles machen könne. Vorbild sei wohl Tencents Wechat, die 2011 als Chat-Dienst gestartet sei und mit der die Nutzer irgendwann z.B. Essen bestellen, einen Arzttermin ausmachen, Jobs suchen oder Games zocken könnten.Solch eine Super-App schüttele man natürlich nicht aus dem Ärmel, auch dann nicht, wenn man Elon Musk heiße. X werde Geld, Zeit und viel Energie kosten. Dinge, die Musk dann nicht mehr für Tesla aufbringen könne. Ein Risiko für die Tesla-Aktie, das nicht zu unterschätzen sei. Das andere Risiko: Niemand wisse, wie viel Tesla-Aktien Musk noch zu Cash machen werde, um den Twitter-Deal (44 Mrd. USD) zu finanzieren.Der Twitter-Coup sei allerdings nicht das einzige, was Musk derzeit beschäftige. Auf seinem Twitter-Account habe er zuletzt auffallend viele Tweets zu Space X abgesetzt. Außerdem habe Musk einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt (der auf nicht allzu viel Anklang gestoßen sei). Am Freitag habe er im Interview mit der Financial Times vorgeschlagen, wie die Taiwan-Problematik zu lösen sei: nämlich mit einer Sonderverwaltungszone.Wäre ja alles nicht schlimm, wenn Tesla ein Selbstläufer wäre. Aber Musk habe nie den Eindruck erweckt, der Laden funktioniere auch ohne ihn und seine Visionen. Die mangelhafte Konzentration auf sein Kerngeschäft falle ihm - und seinen Aktionären - nun auf die Füße.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: